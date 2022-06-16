В Киеве арестовали активы на 4 миллиарда нефтегазового предприятия из беларуси

15:20 16 июня Киев, Украина

Суд арестовал активы в виде уставного капитала и имущество белорусского предприятия.

Арест был наложен по ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры Киева. Так, арестованы корпоративные права предприятия-резидента рб в виде уставного капитала в размере почти 1 млрд. грн., а также недвижимое и движимое имущество предприятия стоимостью 3 млрд. грн. Далее это имущество планируется передать в управление АРМА.



По данным следствия, на территории Украины функционирует белорусское предприятие, оказывающее услуги в сфере добычи нефти и природного газа. В своей деятельности оно использует оборудование Республиканского унитарного предприятия "Белоруснефть". Правоохранители предполагают, что предприятие могло оказывать содействие рф во время подготовки и проведения агрессивной войны против Украины.



В отношении предприятия открыто уголовное производство по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и злоупотребления полномочиями юридическим лицом.