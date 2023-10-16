В Киев прибыла спецпредставитель США по восстановлению Украины

12:05 16 октября Киев, Украина

Спецпредставитель Соединенных Штатов по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер сегодня, 16 октября, прибыла в Киев.
 
Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Я рада приветствовать Пенни Прицкер в Киеве", - говорится в сообщении Бринк.
Это первый визит Прицкер в Украину с момента назначения на этот пост в середине сентября 2023 года.

Ранее она уже приезжала в Киев как министр торговли для объявления предоставления Украине кредита в $1 млрд. Кроме того, Прицкер побывала в селе Большие Прицки в Киевской области, откуда родом её предки.