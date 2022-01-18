В Киев прибыла делегация американского Конгресса

Визит крупной конгрессной делегации является "проявлением двухпартийной поддержки Украины со стороны США перед лицом российской агрессии.
Об этом заявил член делегации Крис Мерфи.
Перед визитом в Украину от ряда американских политиков-членов делегации прозвучали заявления в поддержку Украины. Так, накануне в интервью Fox News, сенатор Роджер Викер напомнил слова бывшего президента США Рональда Рейгана о том, что СССР был "империей зла". Викер обвинил Путина в попытке "восстановить эту империю зла, которую осуждал Рейган" и призвал противостоять Путину в таких усилиях.
Перед визитом в Украину сенатор Джин Шагин отметила, что обе партии США поддерживают введение санкций против России в случае дальнейшей агрессии в отношении Украины. Шагин отметила, что "такие санкции будут более дальновидными, чем что-либо, что мы видели в отношении России на сегодняшний день".
После брифинга в американском посольстве делегация провела встречу с Кулебой, где обсудила то, "как Конгресс может помочь Украине в случае дальнейшей российской агрессии", сообщил Мерфи.
Перед визитом в Украину сенатор Джин Шагин отметила, что обе партии США поддерживают введение санкций против России в случае дальнейшей агрессии в отношении Украины. Шагин отметила, что "такие санкции будут более дальновидными, чем что-либо, что мы видели в отношении России на сегодняшний день".
После брифинга в американском посольстве делегация провела встречу с Кулебой, где обсудила то, "как Конгресс может помочь Украине в случае дальнейшей российской агрессии", сообщил Мерфи.
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