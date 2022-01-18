В Киев прибыла делегация американского Конгресса

15:36 17 Январь Киев, Украина

Визит крупной конгрессной делегации является "проявлением двухпартийной поддержки Украины со стороны США перед лицом российской агрессии.

Об этом заявил член делегации Крис Мерфи.

"Рад приветствовать двухпартийную делегацию Конгресса США во главе с сенатором Робом Портманом и сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шагин, Эми Клобучар, Ричардом Блументалем, Роджером Викером. Этот своевременный визит укрепляет стратегическое партнерство Украина-США, способствует сдерживанию агрессии РФ", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Перед визитом в Украину от ряда американских политиков-членов делегации прозвучали заявления в поддержку Украины. Так, накануне в интервью Fox News, сенатор Роджер Викер напомнил слова бывшего президента США Рональда Рейгана о том, что СССР был "империей зла". Викер обвинил Путина в попытке "восстановить эту империю зла, которую осуждал Рейган" и призвал противостоять Путину в таких усилиях.



Перед визитом в Украину сенатор Джин Шагин отметила, что обе партии США поддерживают введение санкций против России в случае дальнейшей агрессии в отношении Украины. Шагин отметила, что "такие санкции будут более дальновидными, чем что-либо, что мы видели в отношении России на сегодняшний день".



После брифинга в американском посольстве делегация провела встречу с Кулебой, где обсудила то, "как Конгресс может помочь Украине в случае дальнейшей российской агрессии", сообщил Мерфи.