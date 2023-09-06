В Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен

11:03 06 сентября Киев, Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев. Его визит официально не анонсировался. 
 
Накануне из дипломатических источников журналистам стало известно, что чиновник планирует посетить Украину.

Это уже третий визит Блинкена в Украину. Последний раз необъявленный визит Блинкена в Украину состоялся год назад — в сентябре 2022 года. В апреле 2022 года Блинкен посетил Киев вместе с министром обороны США Ллойдом Остином.