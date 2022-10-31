В Киев нанес визит премьер-министр Чехии
12:30 31 октября Киев, Украина
В понедельник, 31 октября премьер-министр Чехии Петр Фиала прибыл с визитом
в Украину.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Мы в Киеве
, который сегодня утром также подвергся российским ракетным обстрелам. У нас есть ряд переговоров с украинскими друзьями. Я верю, что они принесут конкретные результаты. Украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу", - написал Фиала, добавив, что поддержка Украины должна продолжаться.
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