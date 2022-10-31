В Киев нанес визит премьер-министр Чехии

12:30 31 октября Киев, Украина

В понедельник, 31 октября премьер-министр Чехии Петр Фиала прибыл с визитом в Украину.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
 
"Мы в Киеве, который сегодня утром также подвергся российским ракетным обстрелам. У нас есть ряд переговоров с украинскими друзьями. Я верю, что они принесут конкретные результаты. Украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу", - написал Фиала, добавив, что поддержка Украины должна продолжаться.