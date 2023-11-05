В Керчи уничтожен российский корабль-носитель крылатых ракет Калибр

09:26 05 ноября Киев, Украина

Как сообщалось ранее, украинские пилоты тактической авиации успешно ударили французскими крылатыми ракетами SCALP-EG по инфраструктуре судостроительного завода Залив во временно оккупированной Керчи.

И вот, сегодня, 5 ноября, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что в Крыму уничтожен один из самых современных кораблей ЧФ рф – носитель крылатых ракет Калибр. Об этом он написал в Telegram.

"Подтверждаю", – коротко написал он.

Ранее Олещук сообщил, что это именно украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода Залив в Керчи. Но тогда не было известно, уничтожен ли корабль.

Тем временем российские паблики в соцсетях сообщили, что речь идет о малом ракетном корабле Аскольде, который готовился к тому, чтобы полноценно стать в строй. Россияне успели спустить Аскольд на воду, но он больше никуда не уплывет.

А Минобороны рф признало, что в результате попадания крылатой ракеты противника "испытал повреждения" находившийся на заводе корабль.