В канун Нового года украинские защитники отбили атаки врага в двух областях - Генштаб

09:02 01 января Киев, Украина

За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки врага в районах девяти населенных пунктов. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

Речь идет о наступлении оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площадка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа - Донецкой.

"За прошедшие сутки противник нанес 31 ракетный и 12 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов с РСЗО. Пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется. Кроме того, враг запустил 13 иранских ударных БПЛА "Шахед-136". Все они уничтожены Силами обороны Украины", - сказано в сообщении.

В целом за эти сутки пострадала гражданская инфраструктура около десятка областей.

Также в Генштабе подчеркнули, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины и призвали граждан быть предельно осторожными.

Напомним, Силы противовоздушной обороны над Киевом уничтожили в новогоднюю ночь 23 вражеские цели.