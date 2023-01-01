В канун Нового года украинские защитники отбили атаки врага в двух областях - Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки врага в районах девяти населенных пунктов. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.
Речь идет о наступлении оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площадка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа - Донецкой.
В целом за эти сутки пострадала гражданская инфраструктура около десятка областей.
Также в Генштабе подчеркнули, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины и призвали граждан быть предельно осторожными.
Напомним, Силы противовоздушной обороны над Киевом уничтожили в новогоднюю ночь 23 вражеские цели.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии