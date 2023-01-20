В каких регионах Украины рашисты больше всего совершили насилия

По данным прокуратуры и Нацполиции зафиксировано уже 155 случаев сексуального насилия, совершенного оккупантами, больше всего - в Херсонской и Киевской областях.
Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.
Как отметила руководитель профильного управления Офиса генпрокурора Ирина Диденко, на самом деле количество таких фактов значительно больше, речь идет о случаях, когда пострадавшие готовы свидетельствовать уже сейчас.
Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.
Как отметила руководитель профильного управления Офиса генпрокурора Ирина Диденко, на самом деле количество таких фактов значительно больше, речь идет о случаях, когда пострадавшие готовы свидетельствовать уже сейчас.
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