В каких областях и когда пройдут решающие и тяжелые бои - ГУР

Решающим моментом в войне Украины с россией станет весна и начало лета текущего года. После этого этапа можно будет говорить о сроках окончания войны. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Delfi.ee.
При этом он отметил, что новое нападение россиян на Киев из Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины, поскольку оккупантов больше волнует Крым.
Впрочем, на уточняющий вопрос журналиста, какова вероятность того, что война закончится в 2023 году, представитель разведки порекомендовал "не заглядывать так далеко".
Также, по его словам, главное поле боя, где будут проходить решающие и тяжелые бои, будет сосредоточено в двух областях. Донецкой и Луганской, которые россияне пытаются полностью оккупировать.
Он подчеркнул, что главное поле боя будет на Донбассе, это подтверждают бои за Бахмут и Соледар.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что после еще нескольких даже небольших побед ВСУ на фронте россияне начнут бежать.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии