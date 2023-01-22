В каких областях и когда пройдут решающие и тяжелые бои - ГУР

10:54 22 января Киев, Украина

Решающим моментом в войне Украины с россией станет весна и начало лета текущего года. После этого этапа можно будет говорить о сроках окончания войны. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Delfi.ee.

"Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление россии, запланированное на это время, провалится, это станет крахом россии и путина", - заявил Скибицкий.

При этом он отметил, что новое нападение россиян на Киев из Беларуси маловероятно, как и активные боевые действия на юге Украины, поскольку оккупантов больше волнует Крым.

"Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны", - сказал Скибицкий.

Впрочем, на уточняющий вопрос журналиста, какова вероятность того, что война закончится в 2023 году, представитель разведки порекомендовал "не заглядывать так далеко".

"Мы должны пройти первый этап - весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: изменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия перегруппировывается", - добавил Скибицкий.

Также, по его словам, главное поле боя, где будут проходить решающие и тяжелые бои, будет сосредоточено в двух областях. Донецкой и Луганской, которые россияне пытаются полностью оккупировать.

"Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях. Они не смогли выполнить свою главную задачу, с которой начинали так называемую "специальную военную операцию" - полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Приблизительно в феврале-марте будут бои за эти области, россияне постараются взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную в направлении Харьковской области", - рассказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что главное поле боя будет на Донбассе, это подтверждают бои за Бахмут и Соледар.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что после еще нескольких даже небольших побед ВСУ на фронте россияне начнут бежать.