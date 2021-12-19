В качестве гуманитарной поддержки Австрия выделила Украине 1,5 млн евро

В качестве финансовой помощи Украине для реализации гуманитарных проектов, правительство Австрии приняло решение о выделении 1,5 млн евро.
Об этом заявил министр иностранных дел республики Александр Шалленберг во время выступления в Национальном совете, в понедельник, 29 марта.
Отмечается, что средства будут направлены в австрийский Фонд иностранных катастроф (AKF), после чего одна из неправительственных организаций передаст их украинским властям для финансирования гуманитарных проектов на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на Донбассе.
"Полтора миллиона евро пойдут в Украину. Мы не должны забывать: Украина есть и будет самой большой проблемой на европейском континенте. Об этом не следует забывать", - заявил глава МИД.
Также во время выступления Шалленберг назвал нашу страну "горячей точкой", которая находится в непосредственной близости от Австрии.
По данным агентства, с начала этого года власти Австрии выделили в AKF 13,5 миллиона евро. Из них семь миллионов направляются на проекты в таких африканских странах, как Эфиопия, Уганда, Мозамбик и Буркина-Фасо. Еще 2,5 миллиона евро пойдут в Ливан и Иорданию для помощи сирийским беженцам.
Ранее Германия решила предоставить 10 миллионов евро помощи на развитие соцуслуг и для борьбы с пандемией коронавируса жителям Донбасса.
Отмечается, что средства будут направлены в австрийский Фонд иностранных катастроф (AKF), после чего одна из неправительственных организаций передаст их украинским властям для финансирования гуманитарных проектов на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на Донбассе.
"Полтора миллиона евро пойдут в Украину. Мы не должны забывать: Украина есть и будет самой большой проблемой на европейском континенте. Об этом не следует забывать", - заявил глава МИД.
Также во время выступления Шалленберг назвал нашу страну "горячей точкой", которая находится в непосредственной близости от Австрии.
По данным агентства, с начала этого года власти Австрии выделили в AKF 13,5 миллиона евро. Из них семь миллионов направляются на проекты в таких африканских странах, как Эфиопия, Уганда, Мозамбик и Буркина-Фасо. Еще 2,5 миллиона евро пойдут в Ливан и Иорданию для помощи сирийским беженцам.
Ранее Германия решила предоставить 10 миллионов евро помощи на развитие соцуслуг и для борьбы с пандемией коронавируса жителям Донбасса.
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