В Кабмине прогнозируют: на членство Украины в ЕС может уйти семь лет

На полноценное вступление Украины в Европейский Союз может уйти семь лет.
Об этом заявила в эфире национального телемарафона гендиректор правительственного офиса по координации евроинтеграции Наталья Форсюк.
Она не видит препятствий для членства Украины в ЕС, но объяснила, что процедура будет длительной, в частности надо выполнить рекомендации из вывода Еврокомисии. По ее словам, по всем условиям у Украины есть прогресс – их надо выполнить, а не начинать что-то заново.
После этого страны ЕС должны поддержать открытие переговоров с Украиной , а Киев – имплементировать законодательство Евросоюза, что также является длительной процедурой.
Она не видит препятствий для членства Украины в ЕС, но объяснила, что процедура будет длительной, в частности надо выполнить рекомендации из вывода Еврокомисии. По ее словам, по всем условиям у Украины есть прогресс – их надо выполнить, а не начинать что-то заново.
После этого страны ЕС должны поддержать открытие переговоров с Украиной , а Киев – имплементировать законодательство Евросоюза, что также является длительной процедурой.
Она также отметила, что статус кандидата в ЕС – это не обещание, но юридическое закрепление европейского будущего, при выполнении бюрократических процедур Украина станет полноценным членом Евросоюза.
Кроме того, отметила Форсюк, статус дает доступ к структурным фондам ЕС – финансовым инструментам, которые доступны только странам-кандидатам. По ее словам, это не только кредиты, но и помощь на более выгодных условиях.
Кроме того, отметила Форсюк, статус дает доступ к структурным фондам ЕС – финансовым инструментам, которые доступны только странам-кандидатам. По ее словам, это не только кредиты, но и помощь на более выгодных условиях.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии