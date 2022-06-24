В Кабмине прогнозируют: на членство Украины в ЕС может уйти семь лет

11:55 24 июня Киев, Украина

На полноценное вступление Украины в Европейский Союз может уйти семь лет.





Она не видит препятствий для членства Украины в



После этого страны ЕС должны поддержать открытие переговоров с Украиной , а Киев – имплементировать законодательство Евросоюза, что также является длительной процедурой. Об этом заявила в эфире национального телемарафона гендиректор правительственного офиса по координации евроинтеграции Наталья Форсюк.Она не видит препятствий для членства Украины в ЕС , но объяснила, что процедура будет длительной, в частности надо выполнить рекомендации из вывода Еврокомисии. По ее словам, по всем условиям у Украины есть прогресс – их надо выполнить, а не начинать что-то заново.После этого страны ЕС должны поддержать открытие переговоров с Украиной , а Киев – имплементировать законодательство Евросоюза, что также является длительной процедурой.

"Считаю, что нет шансов вступить в ЕС в 2023 году. Это невозможно процедурно, не потому что Украина не справится… По анализу, семь лет – это очень хорошо. Я думаю, что исходить надо из этого… Раньше этого времени – очень маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нам надо не только принять, а и имплементировать в нашу повседневную жизнь. То есть мы должны полностью жить по законам Европы – экономически, политически, судебно. Это не может случиться за год", – объяснила она.

Она также отметила, что статус кандидата в ЕС – это не обещание, но юридическое закрепление европейского будущего, при выполнении бюрократических процедур Украина станет полноценным членом Евросоюза.



Кроме того, отметила Форсюк, статус дает доступ к структурным фондам ЕС – финансовым инструментам, которые доступны только странам-кандидатам. По ее словам, это не только кредиты, но и помощь на более выгодных условиях.