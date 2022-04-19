В Изюме оккупанты принудительно мобилизуют мужчин на войну с Украиной

Российские военные принудительно мобилизуют для участия в войне против Украины жителей временно оккупированного Изюма Харьковской области.
Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
По ее информации, теперь прохождение через блокпост мужчинам разрешается только при наличии военного билета. Мужчин начали агитировать вступать в ряды “народной милиции”.
Омбудсман также сообщила, что российские военные врываются в дома жителей Изюма: ищут ветеранов АТО и общественных активистов.
Денисова напомнила, что принудительная мобилизация на временно оккупированных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго-настрого запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.
Ранее о том, что за неимением человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к боевым действиям местных жителей временно захваченных территорий, сообщала также пресс-служба Генштаба Минобороны Украины.
Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
По ее информации, теперь прохождение через блокпост мужчинам разрешается только при наличии военного билета. Мужчин начали агитировать вступать в ряды “народной милиции”.
Омбудсман также сообщила, что российские военные врываются в дома жителей Изюма: ищут ветеранов АТО и общественных активистов.
Денисова напомнила, что принудительная мобилизация на временно оккупированных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго-настрого запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.
Ранее о том, что за неимением человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к боевым действиям местных жителей временно захваченных территорий, сообщала также пресс-служба Генштаба Минобороны Украины.
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