В Израиле министр обороны и лидер оппозиции не хотят продавать оружие Украине

14:43 19 октября Киев, Украина

В Израиле министр обороны Бенни Ганц и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху выразили нежелание менять политику Израиля по поводу поставок оборонной техники в Украину.

Об этом пишет The Times of Israel.

"Мы не продаем оружие Украине", - сказал Ганц ультраортодоксальной радиостанции "Коль Чай".

Он отметил гуманитарную помощь, которую оказывает Израиль, и пообещал продолжать такие поставки, пишет издание. Ганц также подчеркнул, что Израиль ранее не продавал стране оружие.



В интервью MSNBC во вторник, 18 октября Нетаньяху "высоко оценил "рассудительный" подход коалиционного правительства к Украине, подчеркнув принятие Израилем беженцев и другие гуманитарные инициативы", пишет The Times of Israel. Нетаньяху также рассказал о беспокойстве Израиля о продаже оружия Украине.



По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, в начале недели Ганц неожиданно отменил долгожданный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым без каких-либо объяснений, пишет издание. Корнийчук добавил, что Украина разочарована этим шагом.



В то же время, по сообщениям нескольких еврейских СМИ, премьер-министр Яир Лапид и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планируют поговорить по телефону в четверг, 20 октября.