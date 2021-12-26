В Избирательный кодекс могут внести изменения

16:59 18 Август Киев, Украина

Состоялась встреча главы МВД и председателя ЦИК с участием Нацполиции и представителей ОП, на повестке дня был вопрос внесения изменений в избирательное законодательство.



Обсуждались вопросы пересмотра избирательного законодательства, устранения попыток незаконно повлиять на ход голосования в регионах, а также усиления ответственности для нарушителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации МВД во вторник, 18 августа.



В ходе совещания приняли решение вынести на голосование в Верховную Раду изменения в Избирательный кодекс. В частности, речь идет о статье, которая предусматривает усиление ответственности для избирателей в случае предоставления недостоверных данных.



Как отметили в МВД, такие случаи уже зафиксировали в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, на такие случаи следует немедленно реагировать и пресекать.