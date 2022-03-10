В июле Украина и США могут подписать ряд документов в сфере безопасности

Визит главы Украины Владимира Зеленского в США имеет четкое направление результативности, планируется подписание ряда документов в сфере безопасности.
Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.
По его словам, в четверг, 10 июня, состоялось учредительное заседание рабочей группы для подготовки поездки главы государства в Вашингтон.
По его словам, в четверг, 10 июня, состоялось учредительное заседание рабочей группы для подготовки поездки главы государства в Вашингтон.
Замглавы ОП не стал уточнять содержание соглашений, отметив, что еще идут переговоры.
Он добавил, что украинская сторона ставит амбициозные цели. И что, несмотря на небольшие сроки подготовки визита "все необходимые подготовительные мероприятия будут осуществлены на должном уровне".
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