В июле Украина и США могут подписать ряд документов в сфере безопасности

16:49 11 Июнь Киев, Украина

Визит главы Украины Владимира Зеленского в США имеет четкое направление результативности, планируется подписание ряда документов в сфере безопасности.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.



По его словам, в четверг, 10 июня, состоялось учредительное заседание рабочей группы для подготовки поездки главы государства в Вашингтон.

"Мы обсудили ряд соглашений, которые есть в повестке дня и должны быть подписаны во время этого визита. И часть этих соглашений касается безопасности", - сообщил Сибига.

Замглавы ОП не стал уточнять содержание соглашений, отметив, что еще идут переговоры.

"Документы в блоке безопасности и в военно-техническом сотрудничестве - на повестке дня. Но давайте мы это оставим для двусторонних переговоров и финализации соответствующих договоренностей", - сказал Сибига.

Он добавил, что украинская сторона ставит амбициозные цели. И что, несмотря на небольшие сроки подготовки визита "все необходимые подготовительные мероприятия будут осуществлены на должном уровне".