В Италии арестовали виллу российского олигарха Мордашова, стоимостью 105 миллионов евро

10:10 19 марта Киев, Украина

Итальянская финансовая полиция отрапортовала о новом арестованном имуществе российских олигархов. Речь идет о имуществе Алексея Мордашова, миллиардера, друга Путина и владельца ПАО "Северсталь".

Позже информацию подтвердили в офисе премьер-министра Марио Драги, пишет Reuters.



Операция была частью западной кампании по санкциям в отношении богатых россиян, связанных с президентом Владимиром Путиным. Аресты имущества и счетов начались после того, как российские войска вторглись на территорию Украины 24 февраля. 4 марта полиция конфисковала его 65-метровую яхту "Lady M".



Какое именно имущество на Сардинии было арестовано, не сообщается, но, вероятно, речь идет о шикарной вилле в районе Холм Ромаццино и его окрестностях на побережье Коста-Смеральда.

Мордашов приобрел виллу под названием Rocky Ram за 105 миллионов евро у итальянского мультимиллионера Карло де Бенедетти, который возглавляет издательскую группу l'Espresso, выпускающую одну из крупнейших газет Италии – La Repubblica.



Напомним, ранее в Италии были арестованы виллы российского телеведущего Владимира Соловьева и недвижимость олигарха Алишера Усманова.