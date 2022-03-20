В Италии арестовали виллу российского олигарха Мордашова, стоимостью 105 миллионов евро

Итальянская финансовая полиция отрапортовала о новом арестованном имуществе российских олигархов. Речь идет о имуществе Алексея Мордашова, миллиардера, друга Путина и владельца ПАО "Северсталь".
Позже информацию подтвердили в офисе премьер-министра Марио Драги, пишет Reuters.
Операция была частью западной кампании по санкциям в отношении богатых россиян, связанных с президентом Владимиром Путиным. Аресты имущества и счетов начались после того, как российские войска вторглись на территорию Украины 24 февраля. 4 марта полиция конфисковала его 65-метровую яхту "Lady M".
Какое именно имущество на Сардинии было арестовано, не сообщается, но, вероятно, речь идет о шикарной вилле в районе Холм Ромаццино и его окрестностях на побережье Коста-Смеральда.
Операция была частью западной кампании по санкциям в отношении богатых россиян, связанных с президентом Владимиром Путиным. Аресты имущества и счетов начались после того, как российские войска вторглись на территорию Украины 24 февраля. 4 марта полиция конфисковала его 65-метровую яхту "Lady M".
Какое именно имущество на Сардинии было арестовано, не сообщается, но, вероятно, речь идет о шикарной вилле в районе Холм Ромаццино и его окрестностях на побережье Коста-Смеральда.
Мордашов приобрел виллу под названием Rocky Ram за 105 миллионов евро у итальянского мультимиллионера Карло де Бенедетти, который возглавляет издательскую группу l'Espresso, выпускающую одну из крупнейших газет Италии – La Repubblica.
Напомним, ранее в Италии были арестованы виллы российского телеведущего Владимира Соловьева и недвижимость олигарха Алишера Усманова.
Напомним, ранее в Италии были арестованы виллы российского телеведущего Владимира Соловьева и недвижимость олигарха Алишера Усманова.
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