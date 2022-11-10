В ISW считают, что отвод войск рф через Днепр вряд ли является ловушкой

09:23 10 ноября Киев, Украина

Уход российских войск с правого берега Днепра на левый вряд ли является ловушкой, призванной заманить украинские войска в ожесточенное сражение вблизи Херсона

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

“Ранее в ISW наблюдали многие признаки того, что российские войска, военные и экономические активы и оккупационные элементы постоянно отступают с западного берега через реку Днепр, и российские официальные лица готовятся к отводу способом, который несовместим с кампанией с целью обмануть и заманить в ловушку украинские войска", — говорится в аналитическом отчете.

По оценкам аналитиков, российское командование, безусловно, будет пытаться замедлить украинское продвижение, чтобы поддерживать упорядоченное отступление. Некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в Херсоне.

"Но эти бои будут средством для вывода как можно большего количества российских подразделений в надлежащем порядке", - добавили в отчете.

Российские источники отметили, что отступление является естественным следствием целенаправленных и систематических украинских ударов. Они стоили русской группировке на западном берегу главных артерий снабжения. Это постепенно истощило их общую силу и возможности.



По данным ISW, российское информационное пространство ожидаемо отреагировало на заявление о выходе из Херсона разной степенью гнева и беспокойства. Несколько российских военных блогеров подчеркнули, что вывод является естественным следствием систематических провалов в российских военных и командных структурах, и представили вывод как неизбежный результат политических нюансов вне сферы военного контроля. Российские источники также отмечали, что это большое поражение российских войск, поскольку они теряют территорию, которую россия попыталась аннексировать и называет "своей собственной".