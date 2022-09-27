В ISW считают, что мобилизация, оглашенная путиным, никак не повлияет на ход войны

В американском Институте исследования войны (ISW) считают, что объявленная президентом страны-агрессора мобилизация не повлияет на ход войны.
Аналитики говорят, что проблемы, которые подрывают усилия путина относительно мобилизации россиян, настолько глубокие и фундаментальные, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно, и годы.
Процесс мобилизации в рф будет уродливым, качество резервистов низким, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже. В то же время отмечается, что система достаточно отлажена, чтобы военные комиссары и другие российские чиновники могли находить людей и отправлять их в учебные части, а затем на войну.
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