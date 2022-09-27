В ISW считают, что мобилизация, оглашенная путиным, никак не повлияет на ход войны

19:17 26 сентября Киев, Украина

В американском Институте исследования войны (ISW) считают, что объявленная президентом страны-агрессора мобилизация не повлияет на ход войны.



Аналитики говорят, что проблемы, которые подрывают усилия путина относительно мобилизации Аналитики говорят, что проблемы, которые подрывают усилия путина относительно мобилизации россиян , настолько глубокие и фундаментальные, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно, и годы.

"Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не окажет драматического влияния на способность россии поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году", - говорится в отчете ISW.

Процесс мобилизации в рф будет уродливым, качество резервистов низким, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже. В то же время отмечается, что система достаточно отлажена, чтобы военные комиссары и другие российские чиновники могли находить людей и отправлять их в учебные части, а затем на войну.