В историческом центре Киева достроят скандальный гостиничный комплекс

18:22 09 ноября Киев, Украина

По решению суда отменен приказ департамента ГАСК, который 12 июля 2018 года запретил компании «Маркон» проводить строительные работы в историческом центре Киева на Андреевском спуске.

Об этом говорится в постановлении апелляционного суда от 20 октября этого года.



Суд установил, что 14 октября 2010 года инспекция ГАСК в Киеве выдала ООО «Маркон» разрешение на строительство гостиничного комплекса с заведениями общепита и паркингом на Андреевском спуске, 14-16.



Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА в январе 2018 года провел внеплановую проверку строящегося отеля, которая выявила нарушения градостроительного законодательства. Среди прочего, в материалах научно-технического сопровождения отсутствовала информация об окружающих зданиях, подлежащих обязательному мониторингу. Застройщику выдали предписания об устранении нарушений до конца февраля того же года и временно запретили проводить строительные работы.



В мае 2018 года инспекторы провели еще одну проверку, которая установила, что требования предыдущего предписания не были выполнены. Застройщику выдали новое предписание с требованием устранить нарушения до конца июня. В результате в начале июня столичный Департамент по вопросам ГАСК аннулировал разрешение на строительство отеля на Андреевском спуске.



Не согласившись с таким решением, компания «Маркон» обратилась в суд с требованием признать противоправными проверки департамента, отменить все предписания и приказ об аннулировании разрешения на строительство.



В июне 2020 года Окружной админсуд Киева отказал компании в удовлетворении иска. Суд пришел к выводу, что «Маркон» не выполнил требования предписаний Департамента по вопросам ГАСК, а инспекторы действовали правомерно.



Позже уже Апелляционный суд отменил решение Окружного админсуда, признав противоправными предписания ГАСК от 29.05.2018 и приказ от 12.06.2018 об аннулировании разрешения на строительство. Апелляционный суд пришел к выводу, что правовые основания для назначения и проведения проверки были, но инспекторы нарушили сроки ее проведения. А значит, вынесенные в ходе проверок предписания и приказ не могут быть признаны правомерными.





Суд постановил признать противоправным и отменить оба предписания Департамента по вопросам ГАСК по этому объекту и отменить приказ об аннулировании разрешения на строительство объекта, что позволяет компании «Маркон» продолжить строительные работы.