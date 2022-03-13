В Ирпене расстреляли корреспондента New York Times

14:55 13 марта Киев, Украина

В Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине. Сегодня в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа New York Times", - отметил он.

По словам Геращенко, еще один журналист ранен, сейчас пострадавшего пытаются вывести из зоны боевых действий.



Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ.



Конечно, профессия журналиста предполагает риск, но гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора.



Есть информация, что ради сокрытия военных преступлений оккупантам приказывают открывать огонь по представителям СМИ.