В Ирпене проводится специальная полицейская операция

15:06 01 апреля Киев, Украина

Город освобожден от русских войск. На месте работают работники Национальной полиции Украины по координации с подразделениями территориальной обороны, спасателями и представителями местных органов власти.



Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.



«Очень важно пройти фактически каждый дом, попасть в каждый дом, ведь мы понимаем, что под завалами могут оставаться люди, в квартирах могут находиться одинокие старики, которые, к сожалению, самостоятельно не могли передвигаться.Осматриваем тела граждан, которые, к сожалению, погибли, вывозим их в морги для проведения судебно-медицинских экспертиз и последующего захоронения. Наша главная задача – спасти людей, оставшихся в городе», - сказал Андрей Небитов.