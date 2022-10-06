В ходе отступлений оккупанты оставили больше тяжелого вооружения, чем Украине поставили страны Запада - WSJ

14:18 06 октября Киев, Украина

Войска рф стали главными "поставщиками" тяжелого оружия для Вооруженных сил Украины, резюмирует в своей статье The Wall Street Journal.

К таким выводам удалось прийти благодаря информации аналитиков и военных чиновников.

В сочетании с оружием, захваченным во время отступления россии из Киева и других частей северной Украины в апреле, недавние успехи на Харьковщине превратили москву в безусловно крупнейшего поставщика тяжелых вооружений для Украины, значительно опережая США или других союзников по чистому количеству. Однако западное оружие, как правило, более совершенное и точное.

Так, по данным OSINT-проекта Oryx, ВСУ затрофеили оставленные российскими войсками:



— 421 танк (320 от Запада)



— 445 боевых машин пехоты (210 от Запада)



— 192 боевых бронированных машины (40 от Запада)



— 44 реактивных систем залпового огня (70 от Запада)



— значительное количество артиллерийских снарядов советского стандарта, которые почти закончились у Украины





Эти цифры приблизительные, отмечает WSJ. Реальное количество доставшейся ВСУ от россии техники может быть еще больше.



Одна часть захваченной техники готова к немедленному использованию, другая перед возвращением на фронт ремонтируется, третья — серьезно поврежденная — разбирается на запчасти.