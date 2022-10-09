В Херсонской области уничтожен большой склад боеприпасов оккупантов - ОВА

11:08 09 октября Киев, Украина

Во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области уничтожен большой склад боеприпасов оккупантов, сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области в результате несоблюдения оккупантами требований действующего законодательства Украины по курению в общественных местах уничтожен большой состав БК россиян", – написал он в воскресенье утром в Telegram.

В свою очередь ОК Юг сообщает, что за минувшие сутки украинская авиация на южном направлении нанесла 10 ударов по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага на Бериславщине и в Баштанском районе Николаевщины. Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач.

"83 рашиста, 4 танка, 4 гаубицы Мста-Б, 2 миномета 120-го калибра, 7 единиц автобронетехники. Повреждены 7 единиц вражеской техники, в том числе танк, 2 самоходных мощных орудия "Пион", другая авто-бронетехника. Уничтожены 3 склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и пункт управления в Каховском", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают воздушную разведку, собирая данные о положении войск, местах нахождения важных стратегических объектов, для корректировки огня на поражение. Два таких беспилотника типа Орлан-10 были сбиты в субботу над Николаевщиной и Одесчиной.

Кроме того, 2 дрона-камикадзе пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны, еще 5 Shahed-136 атаковали Никополь, попав и разрушив частный дом, пирс, повредив еще несколько частных подворий, линии электропередач, спровоцировав возгорание тростника. Последствия ударов оперативно взяты под контроль, пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

"Тяжелой артиллерией рашисты ударили по промышленной зоне Марганецкого общества. Повреждено промышленное здание. Без человеческих утрат", – говорится в сводке.

Также сообщается, что вражеская авиация четыре раза атаковала позиции сил обороны.

Согласно сводке Генштаба, за минувшие сутки ВСУ отразили более 30 атак российских оккупантов, произошло около 40 боестолкновений, враг осуществил более 100 обстрелов.