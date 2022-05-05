20:35 07 декабря Киев, Украина

В Украине продолжается реализация проекта развития военной инфраструктуры, так по заказу Минобороны в Херсонской области открыли модульный военный городок.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Министерство обороны Украины продолжает реализовывать проекты развития военной инфраструктуры для обеспечения надлежащих условий проживания и несения службы украинскими защитниками. Так, 6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины, в Херсонской области состоялось открытие полевого лагеря модульного типа "Новоалексеевка". Он предназначен для подразделений, подчиненных командованию объединенных сил ВС Украины, которые несут боевую службу на южном направлении. Указанный городок по заказу Министерства обороны Украины был построено силами 26-й отдельной бригады Государственной специальной службы транспорта Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модульный городок "Новоалексеевка" построили за три месяца, строительство начали в сентябре 2020 года.

"Проект реализован в соответствии с лучшими мировыми практиками. Минобороны, как заказчик строительства, ориентировалось на аналогичные лагеря наших партнеров по Североатлантическому альянсу. Военный лагерь полностью автономный, имеет все необходимые для быта и несения службы коммуникации - электросети, водопровод и канализацию и состоит из 46 разнофункциональных модулей. В частности, 24 из них рассчитаны на проживание личного состава, 4 - для питания, 2 - для медицинского обеспечения, 5 - для инженерно-технического обеспечения, 1 - для бытовых нужд и 7 модулей имеют специальное назначение", - указано в сообщении.

Сообщается, что объект имеет общую площадь 3,42 гектара, из которой 790 квадратных метров приходится на жилую зону.