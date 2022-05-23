В Херсоне вывели статистику пропавших без вести

10:39 23 мая Киев, Украина

По статистике около 250 пропавших без вести в Херсонской области,при этом 70 из них уже удалось освободить.

 
Об этом рассказал мэр Херсона Игорь Колыхаев.

По его словам, преимущественно пропадают те, кто служил в АТО, Вооруженных силах Украины, люди с активной проукраинской позицией, корреспонденты. Он отметил, что пропавшие люди могут поддаваться пыткам.
 
"Я не общался с теми людьми, которые прошли какие-либо пытки, но люди такое пересказывают", - сказал Колыхаев.

По его словам, власти ведут статистику пропавших только после того, как люди обращаются по отношению к своим знакомым или близким.
 
"По статистике, у нас было более 250 пропавших. Из них 70 были освобождены. Что случилось с остальными, мне трудно сказать. Но стараемся держать связь с теми, кто оставил свои контакты, чтобы узнать, вернулись ли их близкие домой", - рассказал мэр.