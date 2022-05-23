В Херсоне вывели статистику пропавших без вести

По статистике около 250 пропавших без вести в Херсонской области,при этом 70 из них уже удалось освободить.
Об этом рассказал мэр Херсона Игорь Колыхаев.
По его словам, преимущественно пропадают те, кто служил в АТО, Вооруженных силах Украины, люди с активной проукраинской позицией, корреспонденты. Он отметил, что пропавшие люди могут поддаваться пыткам.
По его словам, преимущественно пропадают те, кто служил в АТО, Вооруженных силах Украины, люди с активной проукраинской позицией, корреспонденты. Он отметил, что пропавшие люди могут поддаваться пыткам.
По его словам, власти ведут статистику пропавших только после того, как люди обращаются по отношению к своим знакомым или близким.
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