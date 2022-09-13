На Харьковщине наложили арест на предприятие граждан рф
17:10 13 сентября Киев, Украина
В Харькове арестовано недвижимое имущество предприятия, учредителями которого являются граждане рф. Имущество оценено в свыше 24 млн грн.
Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.
"Под арест попали нежилое помещение площадью более 1 тыс. кв. м и земельный участок площадью около 900 кв. м недалеко от центра Харькова", - говорится в сообщении.
Арестованные активы передают в АРМА. Начато досудебное расследование по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
"По данным следствия, должностные лица одного из харьковских ООО, основным видом деятельности которого является предоставление в аренду недвижимого имущества, тесно сотрудничают со страной-агрессором. Учредители предприятия - граждане рф, которые получат в Украине прибыль от хозяйственной деятельности ООО и уплачивают налоги в государственный бюджет рф, финансируя войну в Украине", - сообщают в Офисе генпрокурора.
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