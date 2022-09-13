На Харьковщине наложили арест на предприятие граждан рф

17:10 13 сентября Киев, Украина

В Харькове арестовано недвижимое имущество предприятия, учредителями которого являются граждане рф. Имущество оценено в свыше 24 млн грн.



Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

"Под арест попали нежилое помещение площадью более 1 тыс. кв. м и земельный участок площадью около 900 кв. м недалеко от центра Харькова", - говорится в сообщении.

Арестованные активы передают в АРМА. Начато досудебное расследование по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).