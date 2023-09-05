В ГУР прокомментировали вероятную гибель пригожина в авиакатастрофе

12:31 24 августа Киев, Украина

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины пока не дают оценку авиакатастрофе самолета евгения пригожина в россии, в котором якобы находился и погиб основатель ЧВК "Вагнер".

Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, сейчас уточняется информация о том, что происходит с "вагнеровцами".
"Мы позже будем это оценивать, сейчас они все еще находятся в таком состоянии… реагируют на события", — сказал он.
23 августа в россии возле села Куженкино Бологовского района Тверской области разбился бизнес-джет Embraer. 10 пассажиров, находившихся на борту самолета, погибли. По данным "Росавиации", в списках пассажиров летевших на Embraer был и владелец ЧВК "Вагнер" евгений пригожин.
 