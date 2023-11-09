В ГУР анонсировали новые операции в оккупированном Крыму
20:15 09 ноября Киев, Украина
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что украинские защитники готовят новые операции во временно оккупированном Крыму
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Об этом спикер сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".
"Пока параллельно идет подготовка к целому ряду операций, похожих на события в Керчи. Носителей (крылатых ракет — Ред .) "Калибров" у Черноморского флота рф еще достаточно. То есть мы не одним "Аскольдом" должны радоваться. Убежден, что в ближайшее время еще будут новости", - сказал Юсов.
Представитель ГУР
не стал подтверждать или опровергать информацию в сети о том, что точные координаты судна "Аскольд" слив командир малого российского ракетного корабля "Ингушетия" за 1500 долларов.
"Комментировать на данном этапе такие вещи нет нужды. Не будем говорить. Мы используем разную мотивацию общения с врагом, идейную и меркантильную в частности", - добавил спикер.
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