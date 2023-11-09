В ГУР анонсировали новые операции в оккупированном Крыму

Об этом спикер сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Пока параллельно идет подготовка к целому ряду операций, похожих на события в Керчи. Носителей (крылатых ракет — Ред .) "Калибров" у Черноморского флота рф еще достаточно. То есть мы не одним "Аскольдом" должны радоваться. Убежден, что в ближайшее время еще будут новости", - сказал Юсов.