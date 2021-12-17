В Госпрограмму внесен проект строительства аэропорта в Мукачево

Правительство одобрило постановление, которым предполагается включить в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года проект строительства аэропорта в Мукачево.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По данным Министерства, в соответствии с обновленной программой, прогнозные объемы финансирования мероприятий по проектированию аэродрома в аэропорту Мукачево будут составлять около 30 млн грн. Мероприятия по проектированию терминала аэропорта составят около 25 млн грн и будут внедрены на средства инвестора.
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