В Госпрограмму внесен проект строительства аэропорта в Мукачево

18:44 19 Август Киев, Украина





Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Правительство одобрило постановление, которым предполагается включить в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года проект строительства аэропорта в Мукачево Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Мы продолжаем подготовку к строительству нового аэропорта в Мукачево, который, без преувеличения, является крайне важным и ожидаемым проектом для всей инфраструктуры Закарпатья. Сегодняшним решением правительство поддержало включение этого проекта в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года», - сообщил министр.

По данным Министерства, в соответствии с обновленной программой, прогнозные объемы финансирования мероприятий по проектированию аэродрома в аэропорту Мукачево будут составлять около 30 млн грн. Мероприятия по проектированию терминала аэропорта составят около 25 млн грн и будут внедрены на средства инвестора.



