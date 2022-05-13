В Госдуме рф призвали к денацификации Польши

20:16 13 мая Киев, Украина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает "русский мир" раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы.

«"русский мир" — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — подчеркнул Моравецкий.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию.

"Мы глубоко верим, что международное сообщество принудит Россию к выплате контрибуции на восстановление того, что было разрушено в Украине", – сказал он.

В россии предсказуемо отреагировали на слова польских политиков.

«Своими заявлениями о россии как «раковой опухоли» и о «контрибуции», которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на "денацифицацию" после Украины», — отметил глава комитета госдумы по контролю Олег Морозов («единая россия»)

В свою очередь, член Комитета госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции «единая россия» Адальби Шхагошев призвал ввести новую форму "денацификации" и распространить ее на политиков, выступающих с прямыми "нацистскими" лозунгами в адрес россии

"Пора вводить новую форму "денацификации", она не должна носить обязательно географический характер, как в Украине, надо это распространить на людей, политиков, которые занимаются такой риторикой", - заявил Шхагошев.

Он добавил, что возглавить этот новый «список» сможет сам Матеуш Моравецкий, в заявлениях которого "прямо прослеживается неонацизм".



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