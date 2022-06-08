В Госдуме рф предложили отменить независимость Литвы

19:10 08 июня Киев, Украина





Автор документа, обнародованного на думском сайте, – депутат от "Единой России" Евгений Федоров .



В пояснительных материалах он утверждает, что соответствующее постановление о признании независимости Литовской Республики является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей Конституции СССР.



Также, по его мнению, нарушен закон СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", так как в Литве не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов ”. В россии на рассмотрение нижней палаты госдумы был внесен законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о независимости Литвы.Автор документа, обнародованного на думском сайте, – депутат от "Единой России" Евгений Федоров .В пояснительных материалах он утверждает, что соответствующее постановление о признании независимости Литовской Республики является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей Конституции СССР.Также, по его мнению, нарушен закон СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", так как в Литве не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов ”.

В то же время Федоров отметил, что, согласно статье 67.1 Конституции рф, "российская федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории", поэтому постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 г. "подлежит отмене".



Процесс выхода Литвы из СССР сопровождался жертвами посреди мирного населения, русские войска пробовали подавить массовое движение к независимости.



О независимости Литвы, Латвии и Эстонии объявили на фоне проблем в СССР после Августовского путча – 6 сентября 1991 на заседании Госсовета СССР под председательством первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева .



После начала полномасштабного наступления рф Литовская Республика поддержала Украину. Страна выступает за беспрецедентные санкции ЕС против россии и оказывает военную поддержку Украине.