Как ни старались в Кремле заявлять о том, что цели российской "спецоперации" в Украине "не менялись и будут исполнены", в Госдуме прозвучало откровенное и обоснованное признание полного поражения россии и провала всех планов и целей войны.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член провластной партии Единая россия Константин Затулин констатировал провал так называемой СВО. Об этом в субботу, 3 июня, сообщает The Moscow times.
По его словам, россии не удалось достичь ни одной из целей, которые поставил президент Владимир путин при вторжении в Украину.
Официально было заявлено, что россия собирается добиться "денацификации, демилитаризации и нейтралитета Украины", а также "защитить" жителей Донбасса, напомнил депутат.
Он считает, что при текущей поддержке Запада россии не удастся захватить Украину, чтобы что-то с этим сделать.
Он отметил, что хотя руководство россии и не высказывается на данную тему, оно "дает понять", что осознает сложившуюся ситуацию.
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