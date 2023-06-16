В Госдуме рф Константин Затулин констатировал провал так называемой СВО

07:04 04 июня Киев, Украина

Как ни старались в Кремле заявлять о том, что цели российской "спецоперации" в Украине "не менялись и будут исполнены", в Госдуме прозвучало откровенное и обоснованное признание полного поражения россии и провала всех планов и целей войны.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член провластной партии Единая россия Константин Затулин констатировал провал так называемой СВО. Об этом в субботу, 3 июня, сообщает The Moscow times.

По его словам, россии не удалось достичь ни одной из целей, которые поставил президент Владимир путин при вторжении в Украину.

Официально было заявлено, что россия собирается добиться "денацификации, демилитаризации и нейтралитета Украины", а также "защитить" жителей Донбасса, напомнил депутат.

"По какому из этих пунктов мы достигли результата? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной, если останется существовать", -заявил Затулин.

Он считает, что при текущей поддержке Запада россии не удастся захватить Украину, чтобы что-то с этим сделать.

"Вопрос - останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит, или нет? Останется, потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, - на самом деле, не хватает", - уточнил Затулин.

Он отметил, что хотя руководство россии и не высказывается на данную тему, оно "дает понять", что осознает сложившуюся ситуацию.