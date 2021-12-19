В Госдепе США назвали ожидания Вашингтона от Украины

15:51 25 Март Киев, Украина

Зампомощника госсекретаря США Джордж Кент, ответственный в Госдепе за политику США в отношении Украины отмечает, что США готовы поддержать Украину в обороне с российской агрессией, а также в преодолении внутренних кризисов.

Кент перечислил ожидания Вашингтона в отношении Украины, в частности, Кент ожидает разговора между президентами США и Украины "в ближайшее время", но подчеркивает, что звонок должен быть подкреплен действиями.

"Ожидания украинцев и американцев понятны. Усилия по реформам нужно продолжать и усиливать. Абсолютно важен судебный сектор. То, как украинская власть выйдет из конституционного кризиса, созданного Конституционным судом, который подрывает и откладывает изменения, является настоящим вызовом для украинцев", - сказал Кент.

Дипломат добавил, что в этой связи США готовы поддержать Украину в качестве партнера.

"Но если быть точным, то любой закон, который ставит под угрозу независимость организаций, будь то НАБУ или Национальный банк, не помогает Украине. И международным партнерам - МВФ или США - будет сложно продолжать поддержку, если эти усилия не ведут к необходимым Украине реформам и изменениям", - пояснил он.

"Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Это значит, что мы хотим, чтобы правительство и президент Зеленский преуспели. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - отметил Кент.

Кроме того, Кент подчеркнул, что самое главное, чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу.