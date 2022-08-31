В Госдепе США назвали еще одну причину промедления с признанием рф страной - спонсором терроризма

Чиновники Госдепа США считают, что признание россии страной - спонсором терроризма может поставить под угрозу договоренности о вывозе зерна из украинских портов.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Источники уточняют, что на выработку этой договоренности ушли месяцы. Сейчас суда постепенно начинают уходить из Черного моря, однако нет никакой гарантии, что россия выполнит свои обязательства, если США признают ее спонсором терроризма.
Другие источники, с которыми пообщалось издание, опасаются, что законопроект не будет вынесен на голосование в Комитете Палаты представителей США по иностранным делам без поддержки администрации. Вполне возможно, что инициатива привлечет внимание, когда Конгресс вернется на сессию в сентябре, заключается в тексте.
Источники уточняют, что на выработку этой договоренности ушли месяцы. Сейчас суда постепенно начинают уходить из Черного моря, однако нет никакой гарантии, что россия выполнит свои обязательства, если США признают ее спонсором терроризма.
Другие источники, с которыми пообщалось издание, опасаются, что законопроект не будет вынесен на голосование в Комитете Палаты представителей США по иностранным делам без поддержки администрации. Вполне возможно, что инициатива привлечет внимание, когда Конгресс вернется на сессию в сентябре, заключается в тексте.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что из-за признания россии государством-спонсором терроризма могут пострадать союзники США, ведущие дела с россией. Это также может уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и москвой.
В июле спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила госсекретарю США Энтони Блинкену, что если он не внесет россию в список государств-спонсоров терроризма, то это сделает Конгресс. Позже Сенат США единогласно одобрил резолюцию объявить россию государством — спонсором терроризма.
11 августа сейм Латвии объявил россию страной-спонсором терроризма из-за насилия в отношении мирных жителей и атак на гражданское население Украины. В мае сенат Чехии (верхняя палата парламента) признал преступления, совершаемые российской армией в Украине, геноцидом украинского народа.
11 августа сейм Латвии объявил россию страной-спонсором терроризма из-за насилия в отношении мирных жителей и атак на гражданское население Украины. В мае сенат Чехии (верхняя палата парламента) признал преступления, совершаемые российской армией в Украине, геноцидом украинского народа.
10 мая сейм Литвы признал россию террористическим государством: резолюцию, в которой россия названа «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», приняли единогласно 128 голосами. В документе указано, что российские войска совершили массовые военные преступления на территории Украины, больше всего убитых — в Буче, Ирпене, Мариуполе, Бородянке и Гостомеле.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии