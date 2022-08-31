В Госдепе США назвали еще одну причину промедления с признанием рф страной - спонсором терроризма

15:19 19 августа Киев, Украина

Чиновники Госдепа США считают, что признание россии страной - спонсором терроризма может поставить под угрозу договоренности о вывозе зерна из украинских портов.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.



Источники уточняют, что на выработку этой договоренности ушли месяцы. Сейчас суда постепенно начинают уходить из Черного моря, однако нет никакой гарантии, что россия выполнит свои обязательства, если США признают ее спонсором терроризма.



Другие источники, с которыми пообщалось издание, опасаются, что законопроект не будет вынесен на голосование в Комитете Палаты представителей США по иностранным делам без поддержки администрации. Вполне возможно, что инициатива привлечет внимание, когда Конгресс вернется на сессию в сентябре, заключается в тексте.