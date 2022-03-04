Google и YouTube отключили заработок на рекламе для россиян

08:59 04 Март Киев, Украина

Пользователи из России временно не смогут получать доход с показов рекламы на Google и YouTube.



"В связи с чрезвычайными обстоятельствами мы останавливаем всю рекламу Google и YouTube в России. Это означает, что пользователи в России не будут видеть рекламу, и как следствие, авторы временно перестанут получать доход от рекламы за просмотры, полученные в России. Это изменение не влияет на рекламу, которую показывают пользователям за пределами России.



Ситуация по-прежнему быстро развивается, и мы продолжаем делиться обновлениями, когда это будет уместно" - говориться в официальном заявлении команды You Tube.