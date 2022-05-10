В годовщину российско-грузинского конфликта МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на РФ
12:59 08 августа Киев, Украина
В знак солидарности с многострадальным грузинским народом в годовщину российско-грузинского конфликта, МИД Украины обратился к мировому сообществу с просьбой усилить давление на Россию.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в 13-ю годовщину начала российской агрессии против Грузии.
В МИД отметили, что суверенные территории Грузии длительное время находятся под российской оккупацией.
Ведомство подчеркнуло, что Украина подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между государствами.
"Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций. Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на РФ в целях выполнения им своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, выводе военных подразделений с оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии – и осуществления других мер по демилитаризации и деоккупации этих грузинских территорий", – говорится в заявлении.
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