В годовщину российско-грузинского конфликта МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на РФ

12:59 08 августа Киев, Украина

В знак солидарности с многострадальным грузинским народом в годовщину российско-грузинского конфликта, МИД Украины обратился к мировому сообществу с просьбой усилить давление на Россию.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в 13-ю годовщину начала российской агрессии против Грузии.



В МИД отметили, что суверенные территории Грузии длительное время находятся под российской оккупацией.



Ведомство подчеркнуло, что Украина подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между государствами.