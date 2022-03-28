В Германии запретили символ "Z", который используется в кампании в поддержку вторжения России в Украину

Демонстрация буквы Z как символа поддержки российских военных в Украине будет считаться в Германии противозаконной. Об этом, сообщает Reuters, объявила пресс-служба МВД страны.
Ранее несколько земель в составе ФРГ, в том числе Нижняя Саксония и Бавария, предупредили об уголовном наказании для тех, кто использует Z как символ поддержки российских военных.
Страховая компания Zurich Insurance из Швейцарии 27 марта объявила, что временно перестала использовать в соцсетях свой логотип в виде белой буквы Z на синем фоне, чтобы не ассоциироваться с российским вторжением в Украину.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии