В Германии уверены, что наличие у Украины ПДЧ, не спасло бы ее от аннексии Крыма.

Официальный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен ответила на недавние обвинения секретаря СНБО Алексея Данилова относительно того, что если бы Украина получила ПДЧ еще в 2008 году, катастрофы с оккупацией Крыма не возникло бы.

Предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО не остановило бы Россию от оккупации Крыма, считает Анка Фельдгузен.

Решение в отношении аннексии Крыма были «в ящиках российских властей давними». И Путин просто выжидал момент, когда Украина станет наиболее уязвима. И этот момент настал – толчком послужила Революции Достоинства. Москва «увидела возможность действовать» и «очень быстро среагировала», добавила Фельдгузен.

На вопрос, чувствует ли Германия вину за события 2014 года, посол ответила «нет».

«Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Был бы ПДЧ, не было ПДЧ — это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановила бы россиян», — заявила посол.

Стоит отметить, что итогом саммита НАТО от 14 июня, стало согласие членов Альянса предоставить Украине ПДЧ, при условии продолжения антикоррупционных реформ.