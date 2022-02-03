В Германии прошли акции в поддержку Украины в конфликте с РФ

16:10 31 Январь Киев, Украина

Возле Бранденбургских ворот в Берлине прошла акция противников военного конфликта между Россией и Украиной, под лозунгом "У войны нет границ"



Украинцы и друзья Украины собрались, чтобы "в очередной раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны, и призвать правительство Германии использовать свое влияние на Москву, чтобы остановить новую российскую агрессию".

Участники акции также выступили против запуска газопровода "Северный поток-2" и призвали ввести новые санкции против РФ и не блокировать поставки в Украину оружия из Западной Европы.



Подобные акции прошли во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Кельне. Несколькими днями ранее – в Мюнхене и Дрездене. На 6 февраля запланированы демонстрации в Мюнхене и Дюссельдорфе, указывают организаторы и участники мероприятий в

соцсетях.

Украина , из-за опасений нового вторжения войск РФ, уже неоднократно призывала страны Запада, в том числе и Германию, к поставке вооружения. ФРГ не готова на этот шаг. По мнению немецких чиновников, предоставление оружия Украине может только усилить напряжение и сделать переговоры с Москвой еще более тяжелыми, чем сейчас. Позиция неснабжения оружием в кризисные регионы также закреплена в коалиционном соглашении действующего правительства. Впрочем, в последнее время в политических кругах ФРГ звучит все большее призывов ее пересмотреть и сделать исключение для Украины.