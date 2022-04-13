В Германии одобрили поставки тяжелого вооружения для Украины

15:44 13 апреля Киев, Украина

В ближайшее время Германия намерена начать поставку тяжелого вооружения в Украину. Об этом договорились правящая в Германии коалиция (Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия).

Об этом сообщил в среду в своем Twitter эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер.

“Германия теперь быстро будет доставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что мы вместе с фракцией Свободных демократов смогли убедить в этом наших партнеров по коалиции”, - написал он.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ("зеленые") 11 апреля заявила, что Киев нуждается в тяжелом вооружении и что сейчас не время для отговорок в данном вопросе.



Однако канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на давление до сих пор медлил с решением о поставках оружия.