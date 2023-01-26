В Германии начнут обучать военных Украины на Leopard 2 и Marder

15:33 26 января Киев, Украина

В Германии военнослужащие Украины до конца января начнут обучение на БМП Marder, а чуть позже - на танках Leopard 2.



Об сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.



Отмечается, что обучение будет проходить на тренировочном полигоне в Германии.



По словам Писториуса, в случае с Marder занятия стартуют "до конца января", а с Leopard 2 - "чуть позже".



Министр отметил, что ожидает передачу первой партии Leopard 2 Украине "в конце марта или в начале апреля".