В Германии начинаются расширенные американские учения для украинских сил

С целью вернуть в течение следующих пяти-восьми недель батальон численностью около 500 украинских военнослужащих на поле боя для борьбы с оккупантами, США начали в Германии расширенную боевую подготовку украинских военных.
Об этом сообщает глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли. Его цитирует Associated Press (AP).
Украинские военнослужащие покинули страну несколько дней назад, в Германии они пройдут обучение, подготовятся к «началу наступления или отражению российских атак». Военным покажут, как лучше перемещать и координировать в бою роту и батальон, используя комбинированную артиллерию, бронетехнику и наземные силы.
Сегодня Милли планирует лично приехать на полигон - посмотреть, как проходят учения, и убедиться в соответствии программы и запланированных поставок оружия.
По словам Милли, комплексные учения в сочетании с новым оружием, артиллерией, танками и другими транспортными средствами, направленными в Украину, будут иметь ключевое значение для помощи в возвращении территории, захваченных россией. Он отметил, что цель состоит также в том, чтобы вновь обученные силы могли использовать отправленное Украине оружие до того, как начнутся весенние дожди.
Милли уточнил, что США проводили подобные учения до российского вторжения в феврале прошлого года. Однако, как только началась война, Нацгвардия США и силы специальных операций, которые проводили подготовку на территории Украины, покинули страну, утверждает он. По его словам, европейские союзники также проводят обучение военных.
Милли уточнил, что США проводили подобные учения до российского вторжения в феврале прошлого года. Однако, как только началась война, Нацгвардия США и силы специальных операций, которые проводили подготовку на территории Украины, покинули страну, утверждает он. По его словам, европейские союзники также проводят обучение военных.
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