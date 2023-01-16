В Германии начинаются расширенные американские учения для украинских сил

10:52 16 января Киев, Украина

С целью вернуть в течение следующих пяти-восьми недель батальон численностью около 500 украинских военнослужащих на поле боя для борьбы с оккупантами, США начали в Германии расширенную боевую подготовку украинских военных.

Об этом сообщает глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли . Его цитирует Associated Press (AP).

Украинские военнослужащие покинули страну несколько дней назад, в Германии они пройдут обучение, подготовятся к «началу наступления или отражению российских атак». Военным покажут, как лучше перемещать и координировать в бою роту и батальон, используя комбинированную артиллерию, бронетехнику и наземные силы.

Сегодня Милли планирует лично приехать на полигон - посмотреть, как проходят учения, и убедиться в соответствии программы и запланированных поставок оружия.

По словам Милли, комплексные учения в сочетании с новым оружием, артиллерией, танками и другими транспортными средствами, направленными в Украину, будут иметь ключевое значение для помощи в возвращении территории, захваченных россией. Он отметил, что цель состоит также в том, чтобы вновь обученные силы могли использовать отправленное Украине оружие до того, как начнутся весенние дожди.

Милли уточнил, что США проводили подобные учения до российского вторжения в феврале прошлого года. Однако, как только началась война, Нацгвардия США и силы специальных операций, которые проводили подготовку на территории Украины, покинули страну, утверждает он. По его словам, европейские союзники также проводят обучение военных.