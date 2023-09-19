11:41 19 сентября Киев, Украина

В Германии началось заседание в формате "Рамштайн" . На него уже прибыли министр обороны Рустем Умеров, министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Для нового министра обороны Украины Рустема Умерова это будет первая встреча в таком формате. В ходе саммита он также проведет брифинг для медиа.



Заседание открыл министр обороны США Ллойд Остин. Он начал выступление с благодарности Алексею Резникову "за его тяжелый труд и самоотверженность и за все, что он сделал для свободной Украины в безопасном мире".

"Я хочу приветствовать нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Прекрасно, что вы здесь. Мне очень понравился наш звонок несколько дней назад и, конечно, понравилась наша встреча, которую мы только что завершили. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с вами и вашей командой", – сказал Остин.

Он подчеркнул, что обещанные Вашингтоном танки Абрамс уже скоро приедут в Украину.

"Со времени нашей последней встречи мы выделили в общей сложности более 2 миллиардов долларов помощи. Эти пакеты включали критически нужную противовоздушную оборону, снаряды и оборудование для разминирования", - сказал глава Пентагона.

По словам Остина, в целом США и глобальные партнеры Украины выделили более 76 миллиардов долларов прямой помощи для обороны Украины и "сейчас эти пожертвования демонстрируют глубокую решимость около 50 стран, которые собрались здесь".

"Мы обеспечиваем подотчетность наших взносов посредством надежного мониторинга использования и будем тесно сотрудничать с нашими украинскими партнерами, чтобы обеспечить эффективное использование и защиту всей помощи", - сказал он.

Министр обороны Германии не присутствует на сегодняшнем Рамштайне. У Бориса Писториуса обнаружили коронавирус.

"Рамштайн"-15 - какие ожидания

Накануне заседания на Украине и на Западе все чаще обсуждают, когда же США решатся на передачу дальнобойных ракет ATACMS. Аналогичного решения ждут от Германии по Taurus.



Часть союзников объявила о помощи, не дожидаясь встречи. Например, Дания предоставит крупнейший пакет помощи на более 800 млн долларов с танками, БМП и зенитными орудиями. А Литва пообещала 1,5 млн патронов.



Сообщалось, что смена министра обороны не повлияет на отношения с союзниками. Назначенный на эту должность Рустем Умеров еще на прошлой неделе связался с американским коллегой Ллойдом Остином. Стороны обменялись мнениями относительно неотложных потребностей Украины, обсудили повестку дня "Рамштайна" и договорились оставаться в тесном контакте.