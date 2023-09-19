В Германии началось заседание в формате "Рамштайн". На него уже прибыли министр обороны Рустем Умеров, министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Для нового министра обороны Украины Рустема Умерова это будет первая встреча в таком формате. В ходе саммита он также проведет брифинг для медиа.
Заседание открыл министр обороны США Ллойд Остин. Он начал выступление с благодарности Алексею Резникову "за его тяжелый труд и самоотверженность и за все, что он сделал для свободной Украины в безопасном мире".
Заседание открыл министр обороны США Ллойд Остин. Он начал выступление с благодарности Алексею Резникову "за его тяжелый труд и самоотверженность и за все, что он сделал для свободной Украины в безопасном мире".
Он подчеркнул, что обещанные Вашингтоном танки Абрамс уже скоро приедут в Украину.
По словам Остина, в целом США и глобальные партнеры Украины выделили более 76 миллиардов долларов прямой помощи для обороны Украины и "сейчас эти пожертвования демонстрируют глубокую решимость около 50 стран, которые собрались здесь".
Министр обороны Германии не присутствует на сегодняшнем Рамштайне. У Бориса Писториуса обнаружили коронавирус.
"Рамштайн"-15 - какие ожидания
Накануне заседания на Украине и на Западе все чаще обсуждают, когда же США решатся на передачу дальнобойных ракет ATACMS. Аналогичного решения ждут от Германии по Taurus.
Часть союзников объявила о помощи, не дожидаясь встречи. Например, Дания предоставит крупнейший пакет помощи на более 800 млн долларов с танками, БМП и зенитными орудиями. А Литва пообещала 1,5 млн патронов.
Сообщалось, что смена министра обороны не повлияет на отношения с союзниками. Назначенный на эту должность Рустем Умеров еще на прошлой неделе связался с американским коллегой Ллойдом Остином. Стороны обменялись мнениями относительно неотложных потребностей Украины, обсудили повестку дня "Рамштайна" и договорились оставаться в тесном контакте.
Накануне заседания на Украине и на Западе все чаще обсуждают, когда же США решатся на передачу дальнобойных ракет ATACMS. Аналогичного решения ждут от Германии по Taurus.
Часть союзников объявила о помощи, не дожидаясь встречи. Например, Дания предоставит крупнейший пакет помощи на более 800 млн долларов с танками, БМП и зенитными орудиями. А Литва пообещала 1,5 млн патронов.
Сообщалось, что смена министра обороны не повлияет на отношения с союзниками. Назначенный на эту должность Рустем Умеров еще на прошлой неделе связался с американским коллегой Ллойдом Остином. Стороны обменялись мнениями относительно неотложных потребностей Украины, обсудили повестку дня "Рамштайна" и договорились оставаться в тесном контакте.
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