В Генштабе уверены - Россия испытывает серьезные проблемы с военной комплектацией

Войска России в Украине имеют большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и сил обеспечения. Об этом в четверг, 17 марта, сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что российские войска продолжают нести потери.
"Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 17 марта состояние, положение и характер действий Сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. ВСУ продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.
Также в Генштабе сообщили, что за сутки украинские защитники уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ, потери врага уточняются.
Кроме того, за предыдущие сутки, благодаря мастерству зенитных ракет Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняется. Подразделения Воздушных сил продолжают активно действовать с целью лишения авиации захватчиков возможности доминировать в воздухе.
Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.
Российские захватчики продолжают действовать и в информационном пространстве - кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную кампанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.
В то же время противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения так называемой "специальной операции" среди собственного населения.
Отмечается, что российские войска продолжают нести потери.
"Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 17 марта состояние, положение и характер действий Сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. ВСУ продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.
Также в Генштабе сообщили, что за сутки украинские защитники уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ, потери врага уточняются.
Кроме того, за предыдущие сутки, благодаря мастерству зенитных ракет Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняется. Подразделения Воздушных сил продолжают активно действовать с целью лишения авиации захватчиков возможности доминировать в воздухе.
Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.
Российские захватчики продолжают действовать и в информационном пространстве - кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную кампанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.
В то же время противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения так называемой "специальной операции" среди собственного населения.
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