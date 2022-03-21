В Генштабе рассказали о военных потерях России на сегодняшний день

11:06 21 марта Киев, Украина

Потери российских кафиров в Украине составляют около 15 тыс. военнослужащих, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в понедельник.



Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 марта ориентировочно составили:



личного состава – около 15000 человек,

танков ‒ 498 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1535 ед,

артиллерийских систем – 240 ед,

РСЗО ‒ 80 ед,

средства ПВО – 45 ед,

самолетов – 97 ед,

вертолетов – 121 ед,

автомобильной техники – 969 ед,

корабли /катера ‒ 3 ед,

цистерн с ГСМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 24,

Специальная техника – 13.



Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.





