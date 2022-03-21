В Генштабе рассказали о военных потерях России на сегодняшний день

Потери российских кафиров в Украине составляют около 15 тыс. военнослужащих, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в понедельник.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 марта ориентировочно составили:
личного состава – около 15000 человек,
танков ‒ 498 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1535 ед,
артиллерийских систем – 240 ед,
РСЗО ‒ 80 ед,
средства ПВО – 45 ед,
самолетов – 97 ед,
вертолетов – 121 ед,
автомобильной техники – 969 ед,
корабли /катера ‒ 3 ед,
цистерн с ГСМ ‒ 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 24,
Специальная техника – 13.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 марта ориентировочно составили:
личного состава – около 15000 человек,
танков ‒ 498 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1535 ед,
артиллерийских систем – 240 ед,
РСЗО ‒ 80 ед,
средства ПВО – 45 ед,
самолетов – 97 ед,
вертолетов – 121 ед,
автомобильной техники – 969 ед,
корабли /катера ‒ 3 ед,
цистерн с ГСМ ‒ 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 24,
Специальная техника – 13.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии