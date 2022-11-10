В Генштабе рассказали, как будут действовать в случае нападения из беларуси

10:48 10 ноября Киев, Украина

Украинские военные прибегнут к активной обороне, если оккупанты попытаются повторить наступление на Украину с территории беларуси. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

“Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг вздумает повторить наступление с территории республики беларусь. С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов", — говорится в сообщении.

Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для оккупантов ловушкой или неприятным сюрпризом, отметили в Генштабе. Там прогнозируют, что потери оккупантов в случае наступления из беларуси будут "огромны".



Для обороны и отпора вооруженной агрессии планируется задействовать все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов. Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии, сообщили в Генштабе.