В Генштабе рассказали, как будут действовать в случае нападения из беларуси

Украинские военные прибегнут к активной обороне, если оккупанты попытаются повторить наступление на Украину с территории беларуси. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для оккупантов ловушкой или неприятным сюрпризом, отметили в Генштабе. Там прогнозируют, что потери оккупантов в случае наступления из беларуси будут "огромны".
Для обороны и отпора вооруженной агрессии планируется задействовать все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов. Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии, сообщили в Генштабе.
Для обороны и отпора вооруженной агрессии планируется задействовать все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов. Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии, сообщили в Генштабе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии