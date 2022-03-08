В Гааге состоится слушание по иску Украины в отношении действий России

7 и 8 марта Международный суд ООН в Гааге проведет слушания по иску Украины в отношении России.
Украинские власти обратились в суд 27 февраля, через три дня после вторжения России. Киев считает, что Россия искажает понятие "геноцид" для оправдания агрессии, и настаивает на принятии обеспечительных мер в отношении России, сообщает служба bbc.
Украина жалуется на то, что Россия использует очевидно неверное толкование конвенции, и фактически злоупотребляет конвенцией о геноциде в качестве предлога для проведения военной операции. Тем самым подрывая задачу конвенции.
Россия считает, что цель Украины - уничтожение русскоязычного населения, что ничем не подтверждается. Безусловно, все стороны конфликта совершали там преступления, это не вызывает сомнений, сообщает эксперт bbc.
Украина жалуется на то, что Россия использует очевидно неверное толкование конвенции, и фактически злоупотребляет конвенцией о геноциде в качестве предлога для проведения военной операции. Тем самым подрывая задачу конвенции.
Россия считает, что цель Украины - уничтожение русскоязычного населения, что ничем не подтверждается. Безусловно, все стороны конфликта совершали там преступления, это не вызывает сомнений, сообщает эксперт bbc.
Геноцид юридически - действия с умыслом уничтожения или условий, рассчитанных на уничтожение (причинение вреда здоровью, передача детей из одной группы в другую) четко определенной конвенцией группы.
В Донбассе нет никакой национальной, религиозной, расовой или этнической группы - "народа Донбасса" не существует. Не было и указанных в конвенции действий со стороны Украины.
Вместе с основным заявлением, рассмотрение которого еще не началось, Украина попросила принять временные ограничительные меры. Как и 39-е правило регламента ЕСПЧ, они должны обеспечить рассмотрение спора по существу.
Представлять Украину в Международном суде будет юрист-международник Антон Кореневич, представитель президента Владимира Зеленского в Крыму в изгнании, сообщается в издании.
В Донбассе нет никакой национальной, религиозной, расовой или этнической группы - "народа Донбасса" не существует. Не было и указанных в конвенции действий со стороны Украины.
Вместе с основным заявлением, рассмотрение которого еще не началось, Украина попросила принять временные ограничительные меры. Как и 39-е правило регламента ЕСПЧ, они должны обеспечить рассмотрение спора по существу.
Представлять Украину в Международном суде будет юрист-международник Антон Кореневич, представитель президента Владимира Зеленского в Крыму в изгнании, сообщается в издании.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии