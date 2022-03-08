В Гааге состоится слушание по иску Украины в отношении действий России

11:07 07 Март Киев, Украина

7 и 8 марта Международный суд ООН в Гааге проведет слушания по иску Украины в отношении России.





Украина жалуется на то, что Россия использует очевидно неверное толкование конвенции, и фактически злоупотребляет конвенцией о геноциде в качестве предлога для проведения военной операции. Тем самым подрывая задачу конвенции.



Россия считает, что цель Украины - уничтожение русскоязычного населения, что ничем не подтверждается. Безусловно, все стороны конфликта совершали там преступления, это не вызывает сомнений, сообщает эксперт bbc. Украинские власти обратились в суд 27 февраля, через три дня после вторжения России. Киев считает, что Россия искажает понятие "геноцид" для оправдания агрессии, и настаивает на принятии обеспечительных мер в отношении России, сообщает служба bbc.Украина жалуется на то, что Россия использует очевидно неверное толкование конвенции, и фактически злоупотребляет конвенцией о геноциде в качестве предлога для проведения военной операции. Тем самым подрывая задачу конвенции.Россия считает, что цель Украины - уничтожение русскоязычного населения, что ничем не подтверждается. Безусловно, все стороны конфликта совершали там преступления, это не вызывает сомнений, сообщает эксперт bbc.

"Но это все военные преступления, а не геноцид," - убежден эксперт по международному праву.

Геноцид юридически - действия с умыслом уничтожения или условий, рассчитанных на уничтожение (причинение вреда здоровью, передача детей из одной группы в другую) четко определенной конвенцией группы.



В Донбассе нет никакой национальной, религиозной, расовой или этнической группы - "народа Донбасса" не существует. Не было и указанных в конвенции действий со стороны Украины.



Вместе с основным заявлением, рассмотрение которого еще не началось, Украина попросила принять временные ограничительные меры. Как и 39-е правило регламента ЕСПЧ, они должны обеспечить рассмотрение спора по существу.



Представлять Украину в Международном суде будет юрист-международник Антон Кореневич, представитель президента Владимира Зеленского в Крыму в изгнании, сообщается в издании.