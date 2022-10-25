В ФРГ заявили, что россия должна принять участие в восстановлении Украины

15:42 25 октября Киев, Украина

Реконструкция Украины - это "проект на поколение".



Об этом заявила федеральный министр развития Германии Свенья Шульце в эфире канала NTV.

"На данный момент международным правом не предусмотрено ничего, чтобы сделать что-то подобное возможным. Я думаю, что было бы много смысла, если бы россия также была вовлечена ", - заявила она.

По словам Шульце, пока невозможно назвать точную цифру, сколько будет стоить восстановление Украины.

"Сейчас обсуждаются невероятные суммы, но на самом деле никто пока не может точно сказать, сколько нужно денег, потому что это будет зависеть также от того, сколько, к сожалению, еще будет разрушено", - отметила министр.



Она также заявила, что поддержка в восстановлении страны абсолютно необходима, поскольку Украина находится недалеко от Германии.

"Это сосед по Восточному партнерству. Мы должны быть заинтересованы в укреплении всего Восточного партнерства, потому что неизвестно, что делает кремль, какие у путина еще есть планы", - сказала Шульце.