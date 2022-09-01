В Финляндии таможенники конфискуют у россиян евро

09:14 01 сентября Киев, Украина





Об этом информирует Yle.



Ранее российское издание "Фонтанка" рассказало о нескольких случаях конфискации наличных денег во время пересечения границы Финляндии с россией у



Один из них рассказал, что таможенники предлагали ему либо передать изъятые деньги любому, кто едет в Финляндию, либо оставить на хранение в пункте пропуска и забрать при повторном въезде в страну, поскольку срок хранения не ограничен.



Главный таможенный инспектор Яркко Кескинен подтвердил, что наличные у россиян на границе конфискуют на основании санкций, введенных ЕС в отношении россии из-за войны в Украине. Финская таможня подтвердила, что в соответствии с санкциями Европейского Союза против россии конфискует евро у возвращающихся домой российских туристов.Об этом информирует Yle.Ранее российское издание "Фонтанка" рассказало о нескольких случаях конфискации наличных денег во время пересечения границы Финляндии с россией у россиян Один из них рассказал, что таможенники предлагали ему либо передать изъятые деньги любому, кто едет в Финляндию, либо оставить на хранение в пункте пропуска и забрать при повторном въезде в страну, поскольку срок хранения не ограничен.Главный таможенный инспектор Яркко Кескинен подтвердил, что наличные у россиян на границе конфискуют на основании санкций, введенных ЕС в отношении россии из-за войны в Украине.

"Экспорт официальной валюты ЕС в россию запрещен санкционным регламентом", - отмечает он и добавил, что возможности хранить деньги в пункте пропуска у граждан рф нет.

Если россияне при пересечении финско-российской границы попытаются спрятать имеющиеся у них наличные евро, сотрудники таможни могут расценить такие действия как контрабанду.