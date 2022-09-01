В Финляндии таможенники конфискуют у россиян евро

Финская таможня подтвердила, что в соответствии с санкциями Европейского Союза против россии конфискует евро у возвращающихся домой российских туристов.
Об этом информирует Yle.
Ранее российское издание "Фонтанка" рассказало о нескольких случаях конфискации наличных денег во время пересечения границы Финляндии с россией у россиян.
Один из них рассказал, что таможенники предлагали ему либо передать изъятые деньги любому, кто едет в Финляндию, либо оставить на хранение в пункте пропуска и забрать при повторном въезде в страну, поскольку срок хранения не ограничен.
Главный таможенный инспектор Яркко Кескинен подтвердил, что наличные у россиян на границе конфискуют на основании санкций, введенных ЕС в отношении россии из-за войны в Украине.
Об этом информирует Yle.
Ранее российское издание "Фонтанка" рассказало о нескольких случаях конфискации наличных денег во время пересечения границы Финляндии с россией у россиян.
Один из них рассказал, что таможенники предлагали ему либо передать изъятые деньги любому, кто едет в Финляндию, либо оставить на хранение в пункте пропуска и забрать при повторном въезде в страну, поскольку срок хранения не ограничен.
Главный таможенный инспектор Яркко Кескинен подтвердил, что наличные у россиян на границе конфискуют на основании санкций, введенных ЕС в отношении россии из-за войны в Украине.
Если россияне при пересечении финско-российской границы попытаются спрятать имеющиеся у них наличные евро, сотрудники таможни могут расценить такие действия как контрабанду.
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