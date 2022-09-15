В Финляндии арестованы активы россиян, которые находятся под санкциями Евросоюза

10:15 15 сентября Киев, Украина

Власти Финляндии наложили арест на активы, подпавших под санкции ЕС, граждан российской федерации на сумму около 189 миллионов евро.

Об этом сообщил финский телеканал MTV Uutiset.

Спектр арестованных активов широк. Сюда входит большое количество нематериальных активов, таких как дебиторская задолженность, акции и денежные средства, находящиеся на счетах. Также были конфискованы целые объекты недвижимости, различное промышленное сырье и транспортные средства.

"Расследования судебных приставов продвинулись и будут продолжаться. Эта задача является долгосрочной и сложной. Кроме того, в санкционный список ЕС внесены новые фигуранты", - объяснил специалист по взаимодействию Аки Виртанен из Службы взыскания.

Власти не рассказывают подробности отдельных арестов или лиц, у которых изъято имущество. Однако за лето сумма увеличилась более чем в два раза. Ранее она составляла около 80 миллионов евро.